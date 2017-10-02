Засунувшую мертвого сына в канализацию британку посадили в тюрьму

Британский суд приговорил 29-летнюю Шинейд Коннет к году тюрьмы за то, что она спрятала труп своего сына в канализации. Об этом сообщает BBC News.

«Невозможно уйти от того факта, что ваш мертвый сын три года пролежал в канализации у ваших родителей. Вы не дали ему никакого посмертного достоинства», — пояснил судья Джереми Ричардсон. Как удалось выяснить следствию, схватки у Коннет начались 6-7 августа 2013 года, когда она в самолете возвращалась из отпуска. Женщина пояснила: ребенок был мертворожденным. Она, испугавшись, взяла его тело и повезла в дом к родителям, где спрятала в канализации.

Изучение останков мальчика показало: на момент рождения его вынашивали минимум семь месяцев. Судмедэксперты обнаружили у него пролом в черепе, однако не смогли установить точную причину смерти. Желая избежать ответственности, Коннет заявила, что беременность случилась в результате изнасилования. ДНК-тест показал, что отец ребенка — ее тогдашний бойфренд и нынешний муж Джонатан Лэйфилд.

«Нам была нужна правда. Вы предоставили нам целый набор лжи. Вы неоднократно врали и даже сделали серьезное заявление об изнасиловании. Именно вы — автор всей этой ужасающей ситуации. Вы должны быть наказаны. Вы должны быть немедленно отправлены в тюрьму», — завершил судья свое выступление.