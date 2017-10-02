Президент Венесуэлы примет участие в РЭН-2017

Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос примет участие в «Российской энергетической неделе 2017» (РЭН-2017). Международный форум пройдет в Москве в ЦВЗ «Манеж» в период с 3 по 7 октября. Об этом сообщает пресс-служба международного форума.

Участие президент Венесуэлы подтвердил заместитель главы Минэнерго России Антон Инюцын. По его словам, Мадуро выступит 4 октября на панельной сессии «Нефть и геополитика: причины и последствия». Участники дискуссии обсудят состояние текущего мирового политического баланса и его взаимосвязь с балансом энергетическим, а также предложат механизмы локализации возникающих кризисных ситуаций.

«Модератором мероприятия будет американский корреспондент Райан Чилкот», — уточнил Антон Инюцын.

Чилкот — репортер CBS News и PBS NewsHour. На протяжении своей карьеры в журналистике он работал в США, разных странах Европы, в Афганистане, Ираке, Иране, Кувейте, Бахрейне, Египте, ЮАР, Судане, Кении и Исландии.

В конце прошлой недели пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава нашего государства будет участвовать и выступит с докладом на пленарном заседании РЭН-2017. Он напомнил, что основная тема мероприятия — «Энергия для глобального роста». В части, в которой будет принимать участие президент, предусмотрена панельная дискуссия. «Должно быть интересно», — подчеркнул Песков.

