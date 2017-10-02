В Норвегии начался суд над подозреваемым в терроризме россиянином

В окружном суде столицы Норвегии Осло начался процесс над 17-летним россиянином, подозреваемым в подготовке теракта. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает Aftenposten.

Защита обвиняемого настояла на рассмотрении дела в особом порядке, который применяется в отношении лиц, не достигших 18-летнего возраста. В связи с этим заседания будут проходить в закрытом для прессы режиме.

Материалы по теме Хроника терактов в Европе За последние 10 лет от взрывов и расстрелов погибли сотни жителей Старого Света

По информации издания, адвокаты также будут стараться переквалифицировать действия своего доверителя с «подготовки к совершению теракта» на «незаконный оборот и использование взрывчатых и опасных веществ».

Россиянин был задержан полицейскими 8 апреля в Осло возле реки Акерсельва. По информации стражей порядка, он оставил под мостом подозрительную коробку, которая, по версии следователей, была самодельной бомбой. Вызванные на место саперы ее уничтожили.

Во время предварительных допросов молодой человек признался, что попал под влияние радикальных исламских идей. В его телефоне полицейские также обнаружили фотографии, на которых подозреваемый позирует с оружием в руках.

Задержанный, по данным спецслужб, приехал в Норвегию в десятилетнем возрасте с родителями-выходцами с Северного Кавказа, которые запросили у властей королевства политическое убежище. Его родные впоследствии решили вернуться на родину, а молодой человек остался в Норвегии. По данным российских СМИ, подозреваемого зовут Иса Б.