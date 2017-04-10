Суд Осло арестовал 17-летнего россиянина на две недели

Суд норвежской столицы Осло арестовал на две недели 17-летнего россиянина, задержанного по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает газета Verdens Gang.

По словам адвокатов подростка, он категорически отрицает свою причастность к какой-либо террористической или экстремистской группировке и утверждает, что не собирался совершать теракт и причинять кому-либо вред.

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Телерадиокомпания NRK меж тем опубликовала данные об изъятом у задержанного взрывного устройства. По данным из собственных источников СМИ, речь идет о газовом баллоне и прикрепленных к нему поражающих элементах. Самодельное устройство имеет размеры 30 на 30 сантиметров.

Россиянин был задержан в субботу, 8 апреля, в Осло возле реки Акерсельва. По информации сотрудников полиции, он оставил под мостом подозрительную коробку. Вызванные на место саперы уничтожили этот предмет. Силовики затруднились сразу сказать, была ли там бомба, однако отмечается, что взрыв был громче, чем можно было ожидать.

Задержанный, по данным спецслужб, проживает в Норвегии с 2010 года. Он прибыл вместе с семьей и ожидает убежища. Его имя не называется, но, по данным полиции, он хорошо говорит по-норвежски.