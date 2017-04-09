В Осло задержали 17-летнего россиянина по подозрению в попытке подорвать мост

Норвежская полиция задержала 17-летнего россиянина по делу о подозрительном предмете, оставленном в центре Осло. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию телеканала NRK.

Представитель полиции безопасности Норвегии Сигне Аалинг сообщила, что подозрительного человека, который оставил небольшую коробку под мостом через Акерсельву, задержали накануне вечером. Саперы уничтожили этот предмет. Силовики затруднились сразу сказать, была ли там бомба, однако отмечается, что взрыв был громче, чем можно было ожидать.

Задержанный, по данным спецслужб, проживает в Норвегии с 2010 года. Он прибыл вместе с семьей и ожидает убежища. Его имя не называется.

В российской дипломатической миссии журналистам агентства сообщили, что не располагают информацией об этой ситуации.