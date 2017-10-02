Российская компания стала вторым интернет-провайдером в Северной Корее

Дочка РЖД — «Транстелеком» — проложила интернет в КНДР, сообщили Bloomberg в компании FireEye, специализирующейся на кибербезопасности. Благодаря новому соединению из России, Северная Корея теперь имеет два способа выйти в интернет, пишет издание.

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FireEye проверили таблицы маршрутизации и установили, через какую компанию интернет проходит в КНДР. Ранее интернет в этой стране шел только через китайскую государственную компанию China United Network Communications Ltd. По данным портала 38 North, новый канал связи запустился в воскресенье.

Подключение через Россию поможет Северной Корее избежать ограничений в случае давления со стороны США, уточняет директор по по азиатско-тихоокеанскому региону FireEye Брайс Боланд (Bryce Boland). По его словам, Штатам придется договариваться сразу с двумя странами.

Bloomberg отмечает, что подключение страны произошло в то время, когда «главный финансовый спонсор Северной Кореи», Китай, подвергается все большему давлению со стороны США.

«Транстелеком» (ТТК) — телекоммуникационная компания, основанная в 1997 году. По информации самой компании, ТТК входит в пятерку ведущих российских операторов связи. Основной акционер компании — ОАО «РЖД», владеет 99,99 процента акций ТТК.