Итальянка надышалась голубиным пометом и умерла

Жительница итальянской Ломбардии скончалась из-за обилия голубиного помета в амбаре ее загородного дома. Об этом сообщает The Local.

62-летняя женщина умерла, отравившись находившимся в помете таллием — по данным медиков, она на протяжении длительного времени вдыхала это вещество. Следователи не нашли источников таллия в ее доме, однако на ее загородном участке, где итальянка недавно отдыхала, был обнаружен амбар, который буквально наводнили голуби.

Следы таллия также были найдены в крови сестры умершей женщины и других родственников, которые составили ей компанию во время отдыха. Госпитализация потребовалась только двум сестрам: одна скончалась, вторая еще проходит курс лечения.