Самостоятельный белый кролик всполошил лондонских пассажиров

Жители Лондона обратили внимание на белого кролика, который катается по городу на общественном транспорте. Об этом сообщает издание The Independent.

Журналист Мэтт Хепберн (Matt Hepburn) опубликовал в Twiter фотографию грызуна и написал: «В моем автобусе кролик».

Пользовательница Twitter Джо Даффи (Jo Duffy) ответила, что заметила животное в поезде лондонской надземки, следовавшем в район Хакни.

Еще один пассажир подтвердил: «Видел этого чертова кролика в Хакни. Думал, у меня галлюцинации».

Хепберну удалось отыскать хозяина животного. По его словам, он напоминает гитариста Rolling Stones Кита Ричардса. «Кролик расслаблялся, и его хозяин тоже. Оба просто занимались своими делами в пятницу вечером», — рассказал Хепберн The Independent.

В сентябре сообщалось, что в Улан-Удэ на избирательный участок во время выборов пришла собака с паспортом в зубах.