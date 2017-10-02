Россияне набросились на Китай за «аннексию» не того Алтая

Российские пользователи Twitter набросились на пост издания China Daily, которое опубликовало твит о пейзажах Алтая — малонаселенной части северо-запада Китая.

В комментариях юзеры выразили свое возмущение тем, что китайские СМИ «аннексировали» часть территории России, и принялись ругать страну.

«Полюбуйтесь на осенний пейзаж Алтая, отдаленной и малонаселенной части в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая».

«Что за тупая провокация?» — спросил один из пользователей. Другие предпочли написать свои претензии на английском языке в попытке донести свои мысли до китайцев.

Другие русскоговорящие юзеры поспешили успокоить своих соотечественников и объяснили, что на территории Китая есть свой Алтай. «Красивые виды пейзажей китайского Алтая! Но российский Алтай многократно краше, ни монгольский, ни казахский Алтай не сравнятся с ним», — отметили в комментариях.

В сентябре российское посольство в Великобритании в официальном Twitter-аккаунте опубликовало фотографию высочайшей вершины Земли с надписью «Гора Эверест, Россия». После многочисленных шуток в адрес дипмиссии твит был удален.