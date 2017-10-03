Во ФСИН раскрыли число ВИЧ-инфицированных заключенных

Тюремное ведомство раскрыло число ВИЧ-инфицированных в российских колониях. В настоящее время этим заболеванием страдают 63 тысячи заключенных. Об этом сообщил начальник управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России Александр Преклонский, передает РИА Новости.

По его словам, это более десяти процентов от общей числа лиц, содержащихся в местах лишения свободы и около девяти процентов от общего числа больных в России.

Представитель ФСИН отметил, что у всех инфицированных заболевание диагностируется на входном контроле и в первые месяцы содержания в колониях. «Мы наблюдаем существенное снижение показателей смертности и осложнений от ВИЧ-инфекции за 2016 год и особенно за текущие месяцы 2017 года», — указал Преклонский.

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За шесть месяцев 2017 года от этой болезни умерло 523 заключенных. Смертность снизилась на 15 процентов, отметила представитель ФСИН Татьяна Пряхина, ответственная за медицинскую помощь осужденным.

По ее словам, в 2016 году от ВИЧ умерли 1092 человека, а годом ранее — 1215 заключенных.