Бизнес
 

После ухода из Кирова «Победы» подорожали железнодорожные билеты

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В Общественной палате Кировской области выразили озабоченность высокими ценами на железнодорожные билеты. Активисты обратили внимание, что проезд подорожал после того, как авиакомпания «Победа» ушла из региона. Вопрос обсуждался на встрече с главой областного минтранса Михаилом Поршневым. Чиновник констатировал: не в его власти изменить ситуацию.

На резкое подорожание билетов в вагоны СВ прямого поезда Киров — Москва обратили внимание члены Общественной палаты области Эдуард Носков и Владимир Савиных. По их словам, кировские предприниматели сейчас вынуждены ездить в Москву на поездах. Это связано с тем, что авиакомпания «Победа» перестала осуществлять рейсы в столицу.

По словам общественников, сейчас, чтобы купить билеты, надо потратить до 11 тысяч рублей, при этом в вагоне СВ до Москвы на поездах, следующих в столицу из Владивостока или Перми можно доехать за 5-7 тысяч рублей. «У нас сделано так, чтобы максимально обобрать пассажиров», — констатировал Савиных.

Министр транспорта не стал отрицать, что цены на жд-билеты выросли именно после ухода из региона «Победы». По словам чиновника, областное правительство с этим ничего не может сделать, поскольку цены на билеты регулирует РЖД.

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