Охлобыстин «сбежал» на РЕН ТВ

8 октября на РЕН ТВ стартует сериал «Беглец» с Иваном Охлобыстиным в главной роли. Актер впервые появится в многосерийном проекте канала, сообщается в пресс-релизе телекомпании.

Охлобыстин сыграет мошенника в бегах по имени Миша, решившего бороться с преступностью. На эту роль пробовались Егор Бероев, Алексей Чадов и Оскар Кучера.

«Кастинг был гигантский, и потом в конце наш прекрасный Иван Иваныч, прочитав сценарий, сказал: "Так это ж моя история!"» — рассказал режиссер сериала Михаил Жерневский. По выражению самого Охлобыстина, «Беглец» — это «безбашенная комедия», по другую сторону которой — реальная жизнь.

В сериале также снялись Семен Стругачев («Особенности национальной охоты», «Убойная сила 2»), Григорий Сиятвинда («Жмурки», «Кухня»), Даниил Вахрушев («Физрук»), Александр Ильин старший («Физрук», «Кухня»), Максим Лагашкин («Однолюбы») и Анастасия Шунина-Махонина («Игра на выбывание»).