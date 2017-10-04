Охотник во Франции принял пенсионера за кабана и застрелил его

Во французском департаменте Вар на юге страны охотник принял 60-летнего пенсионера за кабана и заcтрелил его. Об этом сообщает Var-Matin.

Инцидент произошел вечером 2 октября. В сумерках охотник услышал шум в кустах и трижды выстрелил по направлению источника звука. Однако его трофеем стал не дикий зверь, а местный пожилой мужчина.

Местные полицейские задержали незадачливого стрелка. По словам представителя прокуратуры, следователи пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, глава местного общества охотников заявил, что аналогичный несчастный случай произошел в их краях более десяти лет назад. В то же время он подтвердил, что с момента открытия сезона в этом году это уже третий подобный инцидент. Во всех случаях были грубо нарушены меры предосторожности при индивидуальной охоте.

В августе прошлого года во время охоты в Дагестане подполковник полиции принял своего товарища за кабана и застрелил его. По факту данного происшествия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».