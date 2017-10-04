Разбитые дороги Перми вынудили лыжников тренироваться на кладбище и у крематория

Из-за отсутствия в Перми лыжероллерных дорожек местные юные лыжники и биатлонисты тренируются на дорогах городских кладбищ, автомобильных трассах и территории недостроенного крематория. Об этом порталу «59.ру» сообщили родители школьников.

Издание отмечает, что в советские годы в Перми были три тренировочные трассы, но сейчас все они не пригодны для подготовки спортсменов в летнее время. Дорог с гладким асфальтом, необходимым для катания на лыжероллерах, а также различными уклонами и подъемами в городе почти не осталось.

Отец одного из учащихся лыжной секции рассказал «59.ру», что некоторые семьи переезжают в другие города, чтобы ребенок мог нормально тренироваться. «Люди бросают все, вкладывают в своего ребенка все силы», — добавил он.

В краевом министерстве спорта изданию сообщили, что на строительство и реконструкцию пермских лыжероллерных дорожек в бюджете денег нет. Поэтому региональные власти предлагают молодым лыжникам заниматься на трассах в Добрянке в 75 километрах от Перми или Березниках в 190 километрах от города.

«Виды спорта, существующие на территории региона, не могут развиваться во всех городах одновременно, тем более когда речь о столь технически сложном виде, как биатлон», — пояснили в минспорте.