Число погибших под снежной лавиной в Кабардино-Балкарии выросло до семи

Число погибших в результате схода лавины в Кабардино-Балкарии увеличилось до семи человек. Об этом в субботу, 4 марта, агентству «Интерфакс-Юг» рассказал оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Найден еще один погибший в лавине. Поиски завершены», — заявил он.

Ранее в субботу сообщалось об обнаружении пятого и шестого погибших на склоне Чегета туристов. Утренние поиски были возобновлены по заявлению компании отдыхающих, которые обнаружили пропажу трех друзей. Около 12:13 мск спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.

Накануне, 3 марта, сотрудники МЧС обнаружили двух мужчин и двух женщин, погибших под снежной лавиной. Еще один лыжник был найден живым.

Как пояснил ТАСС замруководителя ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» Махмут Будаев, туристы вышли за оградительные сетки, покинув зону катания. «Это произошло вне зоны обычного катания лыжников. Двое сноубордистов поднялись высоко на склон горы и на середине подрезали лавину, а трое ребят находились внизу, тоже вне зоны катания, они также хотели проехать по целине», — рассказал он.

По словам Будаева, на этом склоне всегда сохраняется относительная лавиноопасность, которая увеличилась в условиях потепления. Однако это не касалось открытых для катания участков горы.

Лавина сошла 3 марта в 12:05 мск. По факту произошедшего начата доследственная проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тел погибших.