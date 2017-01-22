Три человека попали под лавину в Мурманской области

Под снежную лавину, которая сошла в Мурманской области, попали три туриста. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

Сход лавины произошел в районе города Кировска. В это время в Хибинах находилась группа туристов из Архангельска из 11 человек, которые катались на снегоходах.

Двое попавших под снег туристов погибли, спасатели уже извлекли их тела, передает ТАСС. Третьего удалось обнаружить живым.

Другие члены туристической группы не пострадали и вместе со спасателями участвовали в поисковых работах.