Трамп покидался полотенцами вместо обсуждения контроля за оружием в США

Президент США Дональд Трамп указал на несвоевременность политических дебатов о контроле за оружием. Об этом он заявил в ходе поездки в Пуэрто-Рико, передает Reuters.

«Возможно, это случится, но не сейчас», — заявил он. Данный вопрос вновь обрел острые грани после трагедии в Лас-Вегасе, где 64-летний Стивен Пэддок открыл стрельбу из легально приобретенного автоматического оружия по посетителям музыкального фестиваля. Жертвами стали 59 человек, ранения получили около 500. Президент назвал стрелка «больным и сумасшедшим человеком».

Трамп в ходе своей предвыборной кампании пообещал своим сторонникам защищать вторую поправку конституции, гарантирующую право граждан на хранение и ношение оружия, которым в Штатах, по разным оценкам, владеют от 60 до 80 миллионов человек.

Трамп посетил пострадавший от двух ураганов Пуэрто-Рико. На встрече с местными жителями он раздавал продовольствие и бросал в толпу рулоны бумажных полотенец, и в шутку заявил, что «пуэрториканцы немного подпортили наш бюджет».