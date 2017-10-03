Культура
 

Попавший под огонь в Вегасе музыкант изменил взгляд на свободное ношение оружия

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Гитарист Калеб Китер, участник выступавшей на фестивале Route 91 Harvest кантри-группы Josh Abbott Band, призвал ужесточить контроль над оружием. Об этом он написал в Twitter.

«Я был сторонником Второй поправки (поправка к Конституции США, которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия — прим. «Ленты.ру») всю мою жизнь. До вчерашних событий. Я не могу выразить, насколько я был неправ. У нас в группе есть люди с лицензией на скрытое ручное оружие, а в гастрольном автобусе — легально приобретенные стволы. И они нам никак не помогли», — написал Китер.

Музыкант описал происходившее на музыкальном фестивале, когда по толпе открыли огонь: «Мне казалось, что я не доживу до утра, и этого было достаточно для осознания того, что все устроено неправильно». Он поведал, что члены обслуживающего персонала Josh Abbott Band получили раны от шрапнели.

«Нам нужно ужесточить контроль над оружием ПРЯМО. СЕЙЧАС», — подчеркнул Китер. По словам гитариста, больше всего он жалеет, что не осознавал этого, пока не попал в опасную ситуацию.

2 октября сообщалось, что 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам музыкального фестиваля, находясь на 32-м этаже, в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. По последним данным, 59 человек были убиты, еще 527 получили ранения.

Видео: Haberci /YouTube
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