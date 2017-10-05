В ФРГ рассказали о боязни России вмешиваться в выборы в бундестаг

Глава немецкого Федерального ведомства по охране конституции (контрразведка) Ханс-Георг Маасен заявил, что Россия «воздержалась от попыток повлиять на выборы в бундестаг». Об этом в четверг, 5 октября, сообщает Epoch Times Europe.

По словам Маасена, в Москве, по-видимому, пришли к выводу, что «политические издержки из-за подобного вмешательства были слишком высокими».

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30 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что немецкая разведка не предъявила ни одного факта о вмешательстве России в избирательную кампанию в Германии. «Если говорить о фактах, то всем хорошо известно, какое-то время назад выяснилось, что канцлера Германии прослушивали американские спецслужбы. Я не припомню, чтобы об этом установленном факте германская контрразведка что-то сказала», — отметил министр.

Тремя днями ранее Маасен констатировал, что российские спецслужбы проявляют высокую активность в Германии и могут попытаться повлиять на итоги предстоящих выборов в бундестаг (парламент). По словам чиновника, Москва способна организовать кампанию по дезинформации при помощи кибератак. «Вероятность такого сценария высока», — заявил он.

24 сентября в Германии прошли выборы в Федеральное собрание, на которых большинство голосов получил блок ХДС/ХСС, ведомый канцлером ФРГ Ангелой Меркель — 32,9 процента. Второе место заняли социал-демократы с 20,5 процента голосов. Впервые за свою историю в парламент прошла и ультраправая партия «Альтернатива для Германии». Она заняла третье место, получив около 13 процентов голосов.