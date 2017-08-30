Лавров опроверг вмешательство России в немецкие выборы

Немецкая разведка не предъявила ни одного факта о вмешательстве Москвы в избирательную кампанию в Германии. Об этом в среду, 30 августа, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Если говорить о фактах, то всем хорошо известно, какое-то время назад выяснилось, что канцлера Германии прослушивали американские спецслужбы. Я не припомню, чтобы об этом установленном факте германская контрразведка что-то сказала», — отметил министр.

Лавров предположил, что таким образом разведка ФРГ «хочет доказать свою эффективность».

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27 августа глава немецкого Федерального ведомства по охране конституции (контрразведка) Ханс-Георг Масен заявил, что российские спецслужбы проявляют высокую активность в Германии и могут попытаться повлиять на итоги предстоящих выборов в бундестаг (парламент). По словам чиновника, Москва способна организовать кампанию по дезинформации при помощи кибератак. «Вероятность такого сценария высока», — заявил он.

30 марта сообщалось о создании в Германии Кибернетического и информационного командования со штаб-квартирой в Бонне. Структура создается во исполнение решений НАТО и канцлера Ангелы Меркель, назвавшей защиту Германии от кибератак одним из главных приоритетов. В качестве главного противника рассматривается Россия, которая, как полагают в Берлине, пытается при помощи пропаганды и дезинформации дестабилизировать немецкое общество.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.