Литвинова опровергла свадьбу с Земфирой и пообещала наказать лживые СМИ

Актриса и режиссер Рената Литвинова не вступала в брак с певицей Земфирой. Об этом ассистент артистки Александра рассказала «Ленте.ру» в четверг, 5 октября.

Представитель Литвиновой добавила, что появившиеся в сети слухи — абсолютная утка, неправда и клевета. По ее словам, позиция режиссера заключается в том, что людей, которые придумывают и пишут такое, надо наказывать.

«Рената очень расстроена, что подобные лживые статьи появляются в СМИ, у нее растет несовершеннолетняя дочь… Она будет искать способ наказать авторов за клевету», — заявила представитель режиссера РИА Новости.

Ранее в четверг появилась информация, что Земфира и Литвинова поженились. По данным телеканала РЕН ТВ, торжество состоялось в Швеции, где разрешены однополые браки.

Земфира и Литвинова часто сотрудничают. В 2014 году певица представила видео на песню «Жить в твоей голове», режиссером которого выступила Литвинова.

До этого Земфира писала саундтрек к нескольким фильмам Литвиновой.