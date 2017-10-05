Сотрудники автосервиса «заминировали» машину клиента-жалобщика на Урале

Жительница города Реж в Свердловской области Екатерина Федяева обнаружила под капотом на двигателе своей легковушки баллон с легковоспламеняющейся жидкостью под давлением, который там якобы случайно оставили после мойки сотрудники автосервиса «Премиум ремонт». Об этом женщина рассказала изданию Ura.ru.

«Требований мыть под капотом, а тем более открывать его не было. Считаю, это было сделано умышленно», — отметила она.

Перед этим Федяева пожаловалась на грязь, которую работники этого автосервиса оставили после замены стекла по КАСКО. В качестве извинения ей бесплатно помыли машину. Однако, заметив царапины на кузове, женщина написала еще одну жалобу.

В администрации автосервиса историю не прокомментировали.

В марте 2016 года пропал, а затем был обнаружен убитым директор завода в Челябинске Алексей Заварухин. По данным следствия, мужчину застрелил из обреза работник местной автомастерской, который сперва взял у Заварухина в долг, а затем пообещал отремонтировать машину. Когда бизнесмен приехал забирать авто, работа еще не была завершена и между мужчинами произошел конфликт.