Названа вероятная причина третьей мировой войны

Аналитический центр RAND Corporation (штат Калифорния, США) назвал неконтролируемое распространение гиперзвуковых ракет угрозой, способной спровоцировать крупный конфликт, в частности третью мировую войну. На доклад экспертов обратило внимание Motherboard.

Гиперзвуковые ракеты, говорится в исследовании, способны перемещаться со скоростью более пяти тысяч километров в час, в результате чего имеющиеся системы ПРО не смогут вовремя среагировать на них.

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Над гиперзвуковым оружием работают в США, Китае и России, технологией интересуются в Европе, Японии, Австралии и Индии. RAND Corporation предлагает первой тройке стран подписать соглашение о нераспространении гиперзвукового оружия. В центре полагают, что технология может распространиться менее чем за 10 лет.

В сентябре вице-президент по аэронавтике Lockheed Martin Орландо Карвальо, выступая на Международном аэротехническом конгрессе и выставке (город Форт-Уэрт, штат Техас, США), заявил, что «Соединенные Штаты находятся на пороге гиперзвуковой революции».