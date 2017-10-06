В МВФ назвали Россию бенефициаром глобального потепления

Россия может выиграть от глобального потепления, которое будет способствовать росту ВВП некоторых стран. К такому выводу пришли эксперты МВФ в своем последнем обзоре «Перспективы развития мировой экономики». Об этом сообщает Bloomberg.

В своем обзоре МВФ анализирует потенциальные последствия глобального потепления. Рассматривая историческую взаимосвязь между климатом и экономическим производством, в фонде пришли к выводу, что расположенные в жарких регионах бедные страны, в которых проживает большая часть населения мира, скорее всего, пострадают больше всего по мере роста средних температур.

При этом, отмечается в докладе, ВВП таких стран, как Россия, Монголия, Исландия, Финляндия, может вырасти из-за глобального потепления. В частности, при повышении температуры лишь на один градус Цельсия ВВП Монголии вырастет на 1,4 процента, Исландии – на процент, Финляндии – на 0,9 процента, России – на 0,8 процента.

Однако это не означает, что указанные страны превратятся в тропические районы, говорится в докладе. Исследователи делали свои оценки, исходя относительно небольших погодных колебаний прошлого, тогда как в действительности никто не может предугадать, что произойдет, если температура будет выше, чем та, к которой привыкло население.

Таким образом, резюмируют авторы доклада, данные свидетельствуют о том, что Россия, по крайней мере изначально, могла бы стать случайным бенефициаром того, что может обернуться катастрофой глобальных масштабов. При этом основная тяжесть последствий того, что создано в основном богатыми странами, ляжет на бедные.