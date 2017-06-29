Назван крайний срок предотвращения глобальной катастрофы

Согласно выводам специалистов в области изменения климата, к 2020 году человечество должно значительно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, чтобы средняя температура на планете не повысилась более чем на два градуса. В противном случае климатические изменения могут привести к непредсказуемым последствиям. Об этом сообщает издание Nature.

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Отмечается, что в течение двух последних лет выбросы углекислого газа, вызванные сжиганием ископаемого топлива, уменьшились на 41 миллиард тонн в год. По словам экспертов, этого удалось добиться, поскольку крупные страны,в том числе США и Китай, предпринимают усилия по замене основного энергоносителя — каменного угля — на природный газ, а также используют возобновляемые источники энергии.

Однако даже с учетом этого глобальная температура может превысить установленный лимит за несколько десятилетий. Чтобы этого не произошло, к 2020 году необходимо соблюсти ряд контрольных показателей. Например, доля электроэнергии, получаемая с помощью ветрогенераторов и фотоэлементов, должна составлять 30 процентов. При этом человечеству нужно отказаться от строительства новых ТЭЦ, а долю рынка электромобилей довести до 15 процентов.

Изменения должны коснуться авиационной отрасли. По оценкам специалистов, нужно сократить количество выбрасываемого углекислого газа на каждый километр полета на 20 процентов. Выделение парниковых газов из-за вырубки лесов и животноводства необходимо свести к нулю.

В июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату — сделки с участием 195 стран, которые договорились предпринять все необходимые усилия для предотвращения негативных последствий глобального потепления.