Эксперты оценили стоимость Большого Барьерного рифа

Австралийское подразделение консалтинговой компании Deloitte подсчитало примерную рыночную стоимость Большого Барьерного рифа. Об этом говорится на сайте организации, на ее YouTube-странице также размещено видео о природной достопримечательности.

В Deloitte отметили, что риф — это не только самый большой в мире живой организм, но и богатство Австралии, которое вносит вклад в национальную экономику и бренд. По оценкам экспертов, ежегодно он приносит стране 6,4 миллиарда австралийских долларов (4,8 миллиарда долларов США) и обеспечивает 64 тысячи рабочих мест.

При этом общая социальная, экономическая и символическая ценность составляет более 42 миллиардов долларов (56 миллиардов австралийских долларов), подсчитали в компании. Так, из них на долю туризма приходится 22 миллиарда долларов, а в 18 миллиардов оценивается известность Большого Барьерного рифа среди тех, кто его даже не посещал. Еще свыше 2 миллиардов долларов вносит рекреационный туризм, в том числе дайвинг.

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При этом отмечается, что природная достопримечательность находится под угрозой из-за обесцвечивания. В конце 2016 года центр изучения коралловых рифов ARC Centre of Excellence при Университете Джеймса Кука сообщал, что в северной части рифа зафиксирована смерть 67 процентов мелководных кораллов за примерно девять месяцев, пишет ТАСС.

Обесцвечивание происходит из-за выселения симбиотических водорослей зооксантелл. Без них кораллы голодают и легко разрушаются от внешнего воздействия. Как считается, это напрямую связано с глобальным потеплением и воздействием человека.

Большой Барьерный риф — самый крупный коралловый риф в мире. Его можно увидеть даже из космоса. Он включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Состоит из свыше 2900 отдельных коралловых рифов и 900 островов, образуя гряду длиной 2,5 тысячи километров вдоль северо-восточного побережья Австралии.