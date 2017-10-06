В Мексике застрелили мэра Сталина

Утром в пятницу, 6 октября, в Мексике застрелили мэра города Парачо (штат Мичоакана) по имени Сталин Санчес Гонсалес. Об этом сообщает La Razon.

Губернатор штата Сильвано Ауреолес на своей странице в Twitter выразил соболезнования семье погибшего. Полиция выясняет подробности и обстоятельства произошедшего.

В Латинской Америке любят использовать фамилии-псевдонимы вождя мирового пролетариата Владимира Ленина и советского лидера Иосифа Сталина в качестве имен.

В середине сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своем сходстве с советским лидером Иосифом Сталиным. Об этом он сказал в эфире программы «Воскресенья с Мадуро».

«В мире есть люди, которые называют меня карибским Сталиным. И я похож. Посмотрите на мой профиль», — сообщил венесуэльский лидер.