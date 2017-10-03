Повально превращающий «мое» в «наше» Сталин стал мемом

Превращающий все в коллективную собственность советский лидер Иосиф Сталин стал мемом. Первая картинка была опубликована в конце сентября на Reddit пользователем willemHE и приобрела вирусную популярность.

С помощью разделенной на четыре части картинки willemHE обыграл название YouTube, переделав его в OurTube, тем самым превратив видеохостинг в коллективную собственность и заставив Сталина улыбаться. Коммунистическая шутка про «мое-наше» понравилась посетителям Reddit, которые принялись активно создавать собственные вариации мема.

Картинки со Сталиным добрались и до рунета. В сети начали появляться мемы с сериалом «Наша прекрасная няня», соком «Наша семья», иконкой на рабочем столе ПК «Наш компьютер», сервисом «Наш мир» и персонажем Нашдодыром. Любители фотошопа добрались и до социальной сети «ВКонтакте», где «моя страница» превратилась в «нашу страницу».