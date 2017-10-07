Врачи рассказали о состоянии пострадавших в автокатастрофе под Владимиром

Состояние трех пострадавших в автокатастрофе на железнодорожном переезде во Владимирской области остается стабильно тяжелым. Об этом в субботу, 7 октября, сообщил РИА Новости директор областного департамента здравоохранения Александр Кирюхин.

По его словам, ребенок остается в областной детской клинической больнице, а двое мужчин — в больнице скорой медицинской помощи во Владимире (одного из них транспортировали из Петушинской ЦРБ).

Также стало известно, что опознаны тела 14 погибших из 17. Все они граждане Узбекистана, подтвердили агентству в МИД республики.

В ночь на 6 октября поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород врезался в заглохший автобус на железнодорожном переезде в Петушинском районе Владимирской области. В автобусе из подмосковного Егорьевска в Казахстан ехали 58 человек. 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана. По данным «Интерфакса», водитель выбрал маршрут через железнодорожные пути, чтобы не проезжать через пост ДПС: у него не было разрешения на перевоз пассажиров.

По последним данным, погибли 17 человек, в том числе двое малолетних детей.

Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Петушинскому району предъявили обвинение 17 иностранным гражданам, не пострадавшим в смертельном ДТП, в нарушении миграционного законодательства. Им грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с выдворением за пределы России.