В США задержали автора пародийного Twitter-аккаунта от имени полицейского

В американском штате Флорида задержали 48-летнего Эрнесто Орсетти (Ernesto Orsetti), выдававшего себя за полицейского в Twitter, сообщает Miami New Times.

Пародийный аккаунт, который он вел от имени реального офицера полиции Эрнесто Родригеса (Ernesto Rodriguez), местные журналисты заметили еще в январе. Орсетти свободно общался с прессой и комментировал происходящее от лица полицейского. Тогда на известие о фейковом профиле в Twitter отреагировал сам Родригес, написав: «Говорят, имитация — искренняя форма лести. Наверное, у людей много свободного времени».

Орсетти задержали 5 октября, а Twitter-аккаунт заблокировали. Как отмечается, закон, в нарушении которого обвинили 48-летнего жителя Флориды, запрещает выдавать себя за других людей, и, в частности, служащих полиции.

«Его возмутительное поведение угрожало репутации нашего превосходного офицера пресс-службы и наносило урон имиджу полиции Майами Бич», — говорится в заявлении ведомства. — Мы не могли допускать подобных фейков и рады, что Орсетти привлечен к ответственности».

По данным Gizmodo, это не первый случай задержания американцев за пародийные сатирические Twitter-аккаунты органов власти. Так, в 2014 году в Иллинойсе задержали мужчину, который вел профиль от имени мэра города Пеория. Его пытались привлечь к ответственности, но он обвинил власти города в нарушении первой поправки («свободы слова») и сумел отсудить 125 тысяч долларов морального ущерба.