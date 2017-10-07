Умер купивший яхту Березовского одесский бизнесмен

В Одессе умер местный бизнесмен Борис Коган, имевший отношение к ряду активов в сфере недвижимости и морской отрасли. Об этом со ссылкой на источники в окружении коммерсанта сообщает «Думская».

По информации издания, Коган скончался из-за проблем с сердцем.

«Интерфакс-Украина» пишет, что предприниматель владел двумя крупными бизнес-центрами в Одессе, популярным ночным клубом, землей в прибрежной части города и судоходной компанией Kaalbye Shipping. «Думская» приписывает ему участие в ряде российских государственных компаний, а также покупку яхты Lady K, ранее принадлежавшей ныне покойному российскому бизнесмену Борису Березовскому. В качестве собственника судна Когана указывает ресурс SuperYachtFan, по его сведениям, коммерсант приобрел его за пять миллионов долларов.

Формально яхта принадлежит гражданину Хорватии, однако после смены владельца в 2013 году ее стали часто замечать в порту Одессы.

Моторная яхта Lady K, ранее носившая название Thunder B, была построена на австралийской верфи Oceanfast в 1998 году. 50-метровое судно оборудовано пятью каютами, джакузи и сауной. Яхта принадлежала Борису Березовскому, но была продана спустя несколько недель после его кончины в марте 2013 года. Проживавший в Великобритании российский бизнесмен имел крупную налоговую задолженность перед властями, которую не удалось ликвидировать даже после распродажи его имущества.