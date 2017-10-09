Усомнившемуся в легенде про древнего короля тайцу пригрозили 15 годами тюрьмы

Тайскому общественному активисту, который усомнился в правдивости легенды про древнего короля, грозит 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Сулак Сиваракса предстал перед военным судом Бангкока в понедельник, 9 октября. 85-летний активист во время выступления перед публикой в 2014 году призвал людей критически относиться к истории. В качестве примера он привел легендарную дуэль между королем Нарусеаном Великим и принцем Бирмы: по преданию, оба монарха в 1593 году сражались верхом на слонах, и тайский лидер одолел своего соперника.

Материалы по теме Без царя в Таиланде Игра престолов по-бангкокски

«Похоже, они меня не любят, потому что я никогда не замолкаю. Я говорю правду. Я верю в квакеров», в то, что власти нужно говорить правду. Я считаю это своим долгом», — приводит его слова Bangkok Post.

Согласно уголовному законодательству Таиланда оскорбление в адрес царствующего монарха или членов королевской семьи карается тюремным сроком до 15 лет.

Адвокаты мужчины будут настаивать, что эти законы не распространяются на почивших монарших особ.