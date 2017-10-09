Ставший предметом судебного спора в Нижнем Новгороде кот умер в прошлом году

Жительница Нижнего Новгорода обратилась в суд с иском к бывшему мужу с требованием вернуть кота из «незаконного владения». Однако питомец умер еще в прошлом году, рассказал Пятому каналу в понедельник, 9 октября, экс-супруг истицы.

По словам мужчины, его бывшая жена купила кота-метиса за 10 тысяч рублей. В декабре прошлого года кот скончался от естественных причин, о чем он неоднократно заявлял в суде: это уже не первый ее иск — «раньше дело пытался решить мировой суд».

Ранее стало известно, что Ленинский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрит гражданское дело об истребовании имущества из чужого незаконного владения, «а именно кота». В иске жительницы города говорилось, что бывший супруг «удерживает питомца против ее воли как собственника животного, без каких-либо правовых оснований и, скорее всего, не обеспечивает должного ухода за ним». Женщина указывала, что безрезультатно добивалась согласия мужа вернуть кота с декабря 2016 года, но не отмечала, что это могло случиться из-за смерти питомца.