В Пуэрто-Рико отправили самолет с долларами из-за дефицита наличных

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильям Дадли оперативно отреагировал на просьбу банкиров Пуэрто-Рико предотвратить финансовый коллапс, угрожавший государству после урагана «Мария». Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает Bloomberg.

За помощью к финансистам из США обратился исполнительный председатель совета директоров Popular Inc. Ричард Кэррион, после этого на остров был направлен самолет с долларами. Сумма, которую выслали американцы, не уточняется.

Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико 20 сентября. В результате удара стихии была разрушена практически вся система электроснабжения, что вернуло остров во времена расчетов исключительно наличными деньгами, а местные финансовые институты испытали их острую нехватку.

«Мы предполагали, что наличные будут проблемой. Но с такими масштабами [нехватки денег] мы никогда не сталкивались», —заявил Кэррион.

4 октября сообщалось, что жертвами урагана «Мария» в Пуэрто-Рико стали 34 человека. Президент США Дональд Трамп, побывавший на острове, заявил, что местные власти «могут гордиться тем, что в результате урагана погибло столь мало людей». Также он подчеркнул, что долги зависимой территории будут списаны.