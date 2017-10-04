В Пуэрто-Рико число жертв урагана «Мария» выросло до 34

Число жертв урагана «Мария» в Пуэрто-Рико достигло 34 человек. Об этом сообщили местные власти, передает Reuters.

Ранее жертвами «Марии» в этом свободно ассоциированном с США островном государстве числились 16 человек. Президент США Дональд Трамп, посетивший Пуэрто-Рико во вторник, 3 октября, заявил, что местные власти «могут гордиться тем, что в результате урагана погибло столь мало людей». Также он сообщил, что долги страны будут списаны.

«Мария» обрушился на Пуэрто-Рико 21 сентября. Остров оказался полностью обесточен, в стране возникла острая нехватка продовольствия, воды и топлива.