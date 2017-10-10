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Самолет приземлился без шасси на западе Казахстана

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Самолет авиакомпании Air Control приземлился без шасси в аэропорту Уральска на западе Казахстана. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию республики на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел во вторник около 17:56 мск. Как отметили в комитете, самолет выполнял облет навигационных систем взлетно-посадочной полосы аэропорта. На борту в это время находились три члена экипажа, никто из них не пострадал.

В марте прошлого года в аэропорту Астаны совершил аварийную посадку самолет казахстанского лоукостера Bek Air: у воздушного судна отказали передние стойки шасси. В результате происшествия самолет получил минимальные повреждения, пассажиры и члены экипажа не пострадали.

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