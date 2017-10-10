В РПЦ заявили о неуместности анализа икон в храмах на бактерии

Бактериальный анализ икон в столичных церквях, проведенный в рамках проекта «Путешествие человеческого микробиома», был незаконным и неуместным. Об этом во вторник, 10 октября, заявил Агентству городских новостей «Москва» зампред синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Данные эксперты, насколько мне известно, не обладают ни необходимыми разрешительными документами, ни правами на проведение медицинских или экспертных действий, — отметил он. — Если же рассматривать данную акцию как акт творческого самовыражения, то подобный акт является совершенно неуместным в церкви».

По мнению Кипшидзе, исследователи смешали научный подход и свои представления о свободе творчества.

Проводить анализ, чтобы опровергнуть или уточнить данные о выявленных бактериях, церковь не собирается. «Абсолютное большинство настоятелей московских храмов стремятся соблюдать все необходимые гигиенические правила в своих приходах», —заключил зампред синодального отдела.

29 сентября сообщалось, что студентка Британской высшей школы дизайна Дарья Федорова и сотрудница одной из московских лабораторий обошли шесть церквей Замоскворечья и взяли смывы с 10 икон. В лаборатории они обнаружили бактерии: стафилококки, стрептококки, синегнойные и кишечные палочки.