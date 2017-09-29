Студентка нашла стафилококки и кишечные палочки на иконах из московских церквей

Студентка Британской высшей школы дизайна Дарья Федорова проанализировала смывы с икон из московских церквей в рамках проекта «Путешествие человеческого микробиома». Интервью с исследовательницей бактерий на святынях опубликовал The Village.

Федорова и сотрудница одной из московских лабораторий обошли шесть церквей Замоскворечья и взяли смывы с десяти икон: Преподобного Сергия, Воскресения Христа, Серафима Саровского, Святой Елисаветы, Божией Матери, Крещения Господня, Спиридона Тримифунтского, «Неупиваемой Чаши».

Сначала исследовательницы не могли получить результаты смывов. «Мы даже подумали, что это святые микроорганизмы, которые просто так нам не дадутся», — рассказала студентка. Но затем удалось выделить бактерии. Оказалось, что большинство организмов — условно-патогенные: стафилококки, стрептококки, синегнойные и кишечные палочки.

Федорова добавила, что причисляет себя к верующим. «Целью нашего эксперимента не было показать, что церковь — это одна большая бактерия. Этот проект не отрицает Бога, он о вовлеченности людей. (...) Было бы здорово, если бы люди, как в спортзале после тренировки, протирали за собой иконы салфеткой с дезинфектором. Ведь это про отношение к ближнему, а христианство учит любви к нему», — резюмировала она.