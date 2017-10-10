Швейцарца приняли за исламиста из-за флага с логотипом Jack Daniel's

Жителя швейцарского города Цюрих заподозрили в связях с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ) из-за флага с логотипом американского производителя виски Jack Daniel’s. Об этом сообщает издание The Express Tribune.

29-летний швейцарец вывесил перед домом несколько флагов, в том числе итальянский триколор и флаг Jack Daniel’s. После этого он получил анонимку от человека, который принял черный флаг Jack Daniel’s за флаг ИГ. «Нужно ли нам тебя бояться? — гласила записка. — Ты сторонник ИГ?»

Владелец флага обошел соседей и объяснил им, что на полотнище изображен логотип Jack Daniel’s. Никто из них не сознался, что написал анонимку. Мужчина полагает, что записка нанесла ущерб его репутации, и не исключает, что обратится в суд.

В 2013 году сообщалось, что переводчик в тюрьме Гуантанамо спутал издание «Аль-Каиды» с журналом Esquire.

«Исламское государство» и «Аль-Каида» запрещены в России.