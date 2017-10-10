Японцы засудили государство за аварию на «Фукусиме»

Окружной суд Фукусимы признал правительство Японии и компанию-оператора АЭС «Фукусима-1» TEPCO ответственными за аварию на атомной станции, произошедшей в 2011 году. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

Суд признал, что чиновники не выполнили свои прямые служебные обязанности, что привело к аварии на АЭС, а также не провели своевременное всеохватывающее оповещение местных жителей о цунами и необходимости эвакуации. Истцы получат 4,4 миллиона долларов компенсации.

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Из всех участников коллективного иска, поданного в суд Фукусимы, лишь 10 процентов проживали в районах, где выпускались распоряжения об эвакуации. Большинство истцов были резидентами в других частях префектуры Фукусима, где подобные приказы не выдавались.

Всего в Японии начато около 30 подобных групповых судебных процессов, связанных с аварией на «Фукусиме-1». Нынешнее решение было уже третьим. 22 сентября суд префектуры Тибо признал ответственность лишь компании TEPCO, а 17 марта суд префектуры Маэбаси также вынес решение в пользу истцов и возложил ответственность на государство и компанию-оператора.

11 марта 2011 года произошло сильнейшее в истории Японии землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами с высотой волны более 40 метров. Удар стихии обрушился на побережье, став причиной аварии на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Это привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному заражению местности. Территорию вокруг станции покинули около 300 тысяч жителей.