Культура
 

Средневековые полотна сделали понятнее для любителей мемов

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Классические произведения искусства дополнили надписями из приложения Snapchat. Подборку иллюстраций опубликовал The Sun.

Авторы изображений нашли в картинах ситуации, типичные для жизни современных людей. В частности, на одном из полотен, запечатлевшем полуобнаженную женщину, приписали: «Когда наконец снимаешь лифчик после долгого дня».

Превращению старого искусства в мемы также посвящен Twitter-аккаунт «Средневековые реакции». На просторах рунета этим занимаются группы в различных соцсетях с названием «Страдающее Средневековье».

«Это я собираюсь разблокировать iPhone X моего мужчины его лицом, которое я только что отрезала».

В августе сообщалось, что на фреске «Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд» 1937 года итальянского художника Умберто Романо нашли смартфон.

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