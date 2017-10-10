Средневековые полотна сделали понятнее для любителей мемов

Классические произведения искусства дополнили надписями из приложения Snapchat. Подборку иллюстраций опубликовал The Sun.

Авторы изображений нашли в картинах ситуации, типичные для жизни современных людей. В частности, на одном из полотен, запечатлевшем полуобнаженную женщину, приписали: «Когда наконец снимаешь лифчик после долгого дня».

Изображение: Splitpics.uk 1 /5

Превращению старого искусства в мемы также посвящен Twitter-аккаунт «Средневековые реакции». На просторах рунета этим занимаются группы в различных соцсетях с названием «Страдающее Средневековье».

«Это я собираюсь разблокировать iPhone X моего мужчины его лицом, которое я только что отрезала».

В августе сообщалось, что на фреске «Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд» 1937 года итальянского художника Умберто Романо нашли смартфон.