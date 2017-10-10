Украинских моделей обругали за попытку притвориться онкобольными

Участницы проекта «Топ-модель по-украински» устроили фотосессию в образе онкобольных, чем возмутили зрителей. Об этом сообщает портал «Обозреватель.ua».

На странице Пятого канала (Украина) в Facebook, где был опубликован выпуск шоу, объясняется, что девушки предстали в виде раковых больных, чтобы продемонстрировать, что данный диагноз — не приговор.

На фотографиях все модели позировали в накладках на голове, чтобы сымитировать лысину. Кроме того, большинство кадров было сделано в больничной палате.

В комментариях под постом пользователи принялись обсуждать, что фотографии не имеют ничего общего с реальными онкобольными. Моделям посоветовали навестить существующие центры с больными.

«У них не такой цвет лица, не такое выражение, боль в глазах, желто-зеленая кожа и огромные синяки под глазами из-за постоянной боли. Здесь же модельки легли и типа стараются проникнуться. Выглядит как настоящее издевательство над больными людьми», — отметила одна из зрительниц.

В апреле женский журнал Cosmopolitan раскритиковали за твит, в котором редакция дала ссылку на материал о девушке, потерявшей 20 килограммов без каких либо усилий. В публикации в Twitter издание решило не уточнять, что девушка действительно сбросила вес, но из-за того, что перенесла рак.