Интернет и СМИ
 

Австралийскую блогершу оштрафовали за «чудесное» исцеление от рака мозга

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Австралийская блогерша Белль Гибсон (Belle Gibson) оштрафована на 320 тысяч долларов США (410 тысяч австралийских долларов) за то, что ввела в заблуждение миллионы пользователей своей историей исцеления от рака мозга.Об этом сообщает сайт телеканала ABC.

Девушка утверждала, будто бы смогла излечиться от недуга с помощью очищающей диеты. Гибсон начала рассказывать о своем опыте избавления от рака в 2013 году. Якобы от рецидивов болезни ее спасали аюрведические рецепты и отказ от глютена и сахара.

По мотивам мнимой борьбы она выпустила «целебную» кулинарную книгу The Whole Pantry и одноименное мобильное приложение о здоровом образе жизни, заработав сумму, примерно равную размеру назначенного штрафа. Часть полученных средств Гибсон собиралась перевести благотворительным организациям. Ее ложь раскрылась в 2016 году, когда финансами Гибсон заинтересовалась служба защиты прав потребителей австралийского штата Виктория. Оказалось, что обещанные средства так и не были перечислены фондам, а борьба с раком была выдуманной.

В апреле суд предписал симулянтке выплатить 30 тысяч долларов службе защиты прав потребителей. Издательство Penguin, опубликовавшее книгу Гибсон, было оштрафовано на 22 тысячи долларов. Гибсон пропала из публичного поля год назад и не появилась ни на одном из судебных заседаний.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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