eBay спрогнозировал рост российского интернет-экспорта на 14 процентов

Data Insight и eBay провели исследование интернет-экспорта материальных товаров из России. Главный вывод: несмотря на большие производственные издержки, бюрократические и логистические препятствия рынок активно развивается. Прогноз по итогам 2017 года — рост не менее 14 процентов. Об этом сообщает пресс-релиз eBay, присланный в редакцию «Лента.ру».

Общий объем интернет-экспорта материальных товаров из нашей страны в 2016 году составил 430 миллионов долларов. Количество отправленных посылок — 7,9 миллиона, средний чек — 55 долларов. Две трети объема экспортируемых товаров, заказанных в онлайне, пришлось на трансграничные отправки в местные представительства (принимающие заказы через локальные домены) крупных российских магазинов. Остальные заказы сделаны у российских продавцов.

«Покупатели из дальнего зарубежья (США, Европа и Китай) преимущественно заказывают у небольших продавцов или на международных маркетплейсах, тем самым являясь ключевой аудиторией среднего и малого бизнеса», — отмечается в материалах исследования.

Доля таких продаж из России через маркетплейсы составляет 40 процентов, а средний чек таких покупок — 69 долларов — говорит о том, что покупатели из дальнего зарубежья готовы тратить больше денег на товары из России, чем покупатели из Белоруссии, Казахстана и Украины.

Самая популярная категория российских товаров у иностранцев категория fashion: 40 процентов — одежда, обувь и аксессуары, 27 процентов — товары для дома и интерьера, 9 процентов — электроника, 8 процентов — книги и игры, 7 процентов — коллекционные вещи.

«России есть что предложить иностранным покупателям. Экспортные продажи в ближайшем будущем могут расти более чем в 25 раз», — считает глава eBay в России Илья Кретов. В свою очередь старший аналитик агентства Data Insight Виктория Стовбер считает, что основной точкой роста экспорта в ближайшие годы будут небольшие продавцы, предлагающие эксклюзивный товар.

