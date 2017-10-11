Бизнес
 

eBay спрогнозировал рост российского интернет-экспорта на 14 процентов

Перейти в «Мою Ленту»

Data Insight и eBay провели исследование интернет-экспорта материальных товаров из России. Главный вывод: несмотря на большие производственные издержки, бюрократические и логистические препятствия рынок активно развивается. Прогноз по итогам 2017 года — рост не менее 14 процентов. Об этом сообщает пресс-релиз eBay, присланный в редакцию «Лента.ру».

Общий объем интернет-экспорта материальных товаров из нашей страны в 2016 году составил 430 миллионов долларов. Количество отправленных посылок — 7,9 миллиона, средний чек — 55 долларов. Две трети объема экспортируемых товаров, заказанных в онлайне, пришлось на трансграничные отправки в местные представительства (принимающие заказы через локальные домены) крупных российских магазинов. Остальные заказы сделаны у российских продавцов.

«Покупатели из дальнего зарубежья (США, Европа и Китай) преимущественно заказывают у небольших продавцов или на международных маркетплейсах, тем самым являясь ключевой аудиторией среднего и малого бизнеса», — отмечается в материалах исследования.

Доля таких продаж из России через маркетплейсы составляет 40 процентов, а средний чек таких покупок — 69 долларов — говорит о том, что покупатели из дальнего зарубежья готовы тратить больше денег на товары из России, чем покупатели из Белоруссии, Казахстана и Украины.

Самая популярная категория российских товаров у иностранцев категория fashion: 40 процентов — одежда, обувь и аксессуары, 27 процентов — товары для дома и интерьера, 9 процентов — электроника, 8 процентов — книги и игры, 7 процентов — коллекционные вещи.

«России есть что предложить иностранным покупателям. Экспортные продажи в ближайшем будущем могут расти более чем в 25 раз», — считает глава eBay в России Илья Кретов. В свою очередь старший аналитик агентства Data Insight Виктория Стовбер считает, что основной точкой роста экспорта в ближайшие годы будут небольшие продавцы, предлагающие эксклюзивный товар.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сотни поношенных кроссовок бизнес-партнера Jay-Z появились на eBay
Машину из «Доказательства смерти» Тарантино выставили на eBay
Кроссовки от Apple оценили в 15 тысяч долларов
Последние новости
Угостившую гея продавщицу уволили из магазина Германа Стерлигова
Негр из рекламы Old Spice рассказал о подержавшем его за пенис продюсере
Дутерте рассказал о подаренных Россией автоматах Калашникова
Дерущиеся российские гопники стали героями сериала «Друзья»
Раскрыт простой способ взломать iPhone
Девушка намеренно переехала на машине пса на глазах у хозяина во Владивостоке
В сети высмеяли «предназначенный для штурма Кремля» украинский бронетрактор
Другие материалы рубрики
Бизнес13:43Сегодня

Нагревательный элемент

Московские теплоэнергетики недополучают с УК треть платежей за тепло
15:07Сегодня

Испытатели получат второй образец самолета МС-21 для тестирования

12:10 4 октября

Минсельхоз рассчитал допустимую дозу турецких помидоров для россиян

01:54Сегодня

Богатейший мексиканец увидел плюсы для бизнеса в смертоносном землетрясении

Бизнес12:15 5 октября

«Выходцы из России создали продукты, известные во всем мире»

Как работает фонд «Сколково»
13:35Сегодня

Российские компании протащили продукты Microsoft в Крым

11:57 4 октября

В Ford Motor решили за пять лет сократить расходы на 14 миллиардов долларов

18:4710 октября

«Роснефть» начала воспитательную работу над «Коммерсантом»

Бизнес00:02 7 октября

Пробило на хавчик

Кого озолотят неуемные аппетиты любителей марихуаны
12:43Сегодня

«Ростелеком» задумал избавиться от исторического здания Центрального телеграфа

13:59 4 октября

Евросоюз потребовал от Amazon доплатить Люксембургу 250 миллионов евро

16:0610 октября

Россия добилась отмены ареста имущества по искам ЮКОСа

Россия
Аллан ЧумакЧумак на оба наши дома
Чем главный враг Кашпировского заряжал русский народ
Разорвало: поезд протаранил автобус
Погибли 16 человек
«Такой был страх, что лицо перекашивалось»
Почему излечиться от рака бывает недостаточно
У российских губернаторов предложили проверить IQ
Более пяти миллиардов выделено на создание скверов и велодорожек в Подмосковье
Чеченцы собрались патрулировать Битцевский парк после слухов о появлении маньяка
Врио главы Дагестана пообещал отчитываться за каждый бюджетный рубль
Все материалы
Мир
Опиум и смерть
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
Мозг стрелка из Лас-Вегаса изучили
Испания сделала первый шаг к захвату власти в Каталонии
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
Русская рулетка: пенсионер расстрелял 50 человек в Вегасе
Самое массовое убийство в истории США
Россия перехватила у США «криптовалютного короля» Винника
Все материалы
Бывший СССР
Приход во власть
Исход выборов в Киргизии определят уголовные авторитеты и региональные кланы
Поезд дальше не пойдет
Почему Литва объявила соседям рельсовую войну
Названы крупнейшие получатели российской помощи среди республик бывшего СССР
Порошенко согласился внести изменения в закон об украинизации образования
Порошенко отказался обсуждать компенсации за Крым
В сети высмеяли «предназначенный для штурма Кремля» украинский бронетрактор
Захарченко рассказал о различиях между ДНР и ЛНР
Все материалы
Финансы
Пустил в расход
Он первым понял, почему люди сорят деньгами
США потратят четыре триллиона долларов на борьбу с ожирением
Вануату начала продажу гражданства за биткоины
ОПЕК попросила США снизить добычу нефти
На Украине предложили легализовать криптовалюты
Назван размер средней зарплаты в Москве в 2020 году
МВФ улучшил прогноз по росту экономики России
Все материалы
Бизнес
Нагревательный элемент
Московские теплоэнергетики недополучают с УК треть платежей за тепло
Богдан Кравцов«И не сдаваться»
Соучредитель сети «Клаустрофобия» о создании бизнеса с нуля
Испытатели получат второй образец самолета МС-21 для тестирования
eBay спрогнозировал рост российского интернет-экспорта на 14 процентов
Богатейший мексиканец увидел плюсы для бизнеса в смертоносном землетрясении
Российские компании протащили продукты Microsoft в Крым
«Роснефть» начала воспитательную работу над «Коммерсантом»
Все материалы
Силовые структуры
«Держись, братан»
Суд над королем преступного мира Шакро Молодым заставил вспомнить лихие 90-е
«Я видел сердце пса сквозь его разодранное тело»
Кто зарабатывает на подпольных собачьих боях в России
Мария Максакова и Владимир ТюринНе по масти дама
В убийстве беглого депутата Вороненкова обвинили вора в законе Тюрика
Ямальца осудили на десять лет за убийство в попытке впечатлить женщину
В Подмосковье освободили захваченного в плен владельца сети медицинских клиник
Врачи отказались забирать из суда Никиту Белых с плохим самочувствием
Участкового задержали за производство наркотиков на съемной квартире в Кемерово
Все материалы
Наука и техника
Советские подневольные рабочие в сельской местности Германии«Из русской свиньи я превратилась в немецкую подстилку»
Угнанные в Германию советские люди выжили, чтобы попасть в ад на родине
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Горящая плоть
Чем грозит России американское электромагнитное оружие
Раскрыт безотказный способ улучшить работу мозга
В Антарктиде нашли гигантскую загадочную дыру
Названы причины постоянного желания заниматься сексом
Российский летающий мотоцикл испытала полиция Дубая
Все материалы
Спорт
«Ну да, я плаваю с акулами в Панаме. Но они классные ребята»
Самая безумная русская серферша о травке, жизни в Панаме и чудо-гречке из России
Чемпион СССР по футболу найден мертвым в Швеции
Полуголый Месси спел в раздевалке в честь выхода Аргентины на ЧМ-2018
Панама попала на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола
В РФС пожалели о пропуске украинцами ЧМ-2018
Хет-трик Месси вывел сборную Аргентины на ЧМ-2018
Сборная США впервые за 30 лет осталась без ЧМ по футболу
Все материалы
Культура
Спасти кинцо
У тупых русских комедий и блокбастеров нашлись достойные соперники
Свое не пахнет
В России не только снимают плохие сериалы, но и топорно копируют западные хиты
Харви ВайнштейнТочно продюсер
Самый колоритный делец Голливуда погорел на просьбах потереть ему спинку
Раскрыт секрет самых страшных фильмов
Негр из рекламы Old Spice рассказал о подержавшем его за пенис продюсере
Раскрыты имена обвинивших продюсера Вайнштейна в изнасиловании актрис
Линдси Лохан вступилась за обвиненного в изнасилованиях продюсера Вайнштейна
Все материалы
Интернет и СМИ
Да, это жестко
Шоу на острове внезапно затмило «Дом-2» по обнаженке и сексу в кадре
Австралийские полицейские три месяца притворялись педофилами
Власть чешуи
Как распознать рептилоида и кого уже вычислили
Снятое пилотом «обычное» приземление самолета разубедило пассажиров летать
Малазийская пекарня прославилась благодаря прыщавым тортам
Миллионы пользователей Pornhub подверглись атаке
СМИ узнали об «израильском следе» в скандале с софтом Касперского в США
Все материалы
Ценности
«У меня были и менты, и ФСБ»
Татуировщик Негур знает, что у силовиков под мундирами
Белла Хадид отметила день рождения без нижнего белья
Глава Apple захотел примерять одежду при помощи смартфона
Итальянцы показали обнаженных девушек в масках зайцев
Девушкам предложили обнажиться к зимним праздникам
Pizza Hut оденет любителей есть пиццу на холоде
Последнюю картину да Винчи выставили на торги за 100 миллионов долларов
Все материалы
Путешествия
Купе для белого господина
Тряхнуть стариной можно даже в южноафриканском поезде
Росавиация потребовала от авиакомпаний отчетов по долгам
Российский турист оказался на паперти в Индии из-за блокировки банковской карты
Названы российские регионы с самым дешевым жильем для туристов
Названы любимые пляжные направления отдыха россиян
Минтранс определил бесплатный минимум провоза ручной клади в самолетах
Российским туристам предложили отдых на пляжах Ирана
Все материалы
Из жизни
Старая школа
В молодости родители были куда круче, чем мы
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
Присел, отжался
Криминальный босс учит знаменитостей качаться по-тюремному
Пенсионер избил зонтиком вооруженных грабителей ювелирного магазина
Огромная морковь огородника из США попала в Книгу рекордов Гиннесса
Шесть грабителей скрылись с места преступления на одном мопеде
В Сахаре впервые сняли на видео барханных котят
Все материалы
Эм и не м
Новая BMW M550i против старой BMW M5: кто же круче?
Гений аэродинамики или дизайнер-сумасброд?
Самые безумные автомобильные творения Луиджи Колани
Пока, «Солярис» – здравствуй, «Веста»
25 самых популярных машин России
Тест: угадай «китайца» по эмблеме
Непроходимый тест на знание логотипов китайских автобрендов
Госдума ужесточила штраф за отказ пропустить пешеходов
GM сделал трафарет Camaro ZL1 1LE для тыквы
Daimler дал посмотреть на мир «глазами» беспилотника
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы