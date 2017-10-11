Pizza Hut оденет любителей есть пиццу на холоде

Видео: Pizza Hut / YouTube

Сеть пиццерий Pizza Hut выпустила ограниченным тиражом куртку-парку Pizza Parkа. Об этом сообщает HypeBeast. Видеопрезентация новинки опубликована на YouTube-канале компании.

Отмечается, что куртка устойчива к любым погодным условиям, включая дождь и снег. Она создана при помощи особых технологий, которые используют при пошиве горнолыжной одежды. В рукаве есть специальный карман для смартфона.

Pizza Hut — самая большая сеть пиццерий в мире. Основана в 1958 году братьями Деном и Фрэнком Карни в городке Уичита, штат Канзас. Специализируется на приготовлении американского варианта пиццы и другого фастфуда: пасты, куриных крылышек, чесночного хлеба. Мировой бренд принадлежит корпорации Yum! Brands.