Минобороны предложило присвоить открытым в Арктике островам имена военных ученых

Имена известных военных гидрографов предложили присвоить недавно открытым в Арктике островам, сообщил ТАСС начальник гидрографической службы Северного флота Игорь Наумов.

Инициатива принадлежит Минобороны. Как отметили в ведомстве, необходимые документы уже «подготовлены и направлены на согласование в органы Росреестра».

Острова могут быть названы именами преподавателей кафедры гидрографии Высшего военно-морского училища имени Фрунзе Сорокина, Коломийчука, Чернышева, адмирала Комарицына, представителей Северной гидрографической экспедиции Афанасенкова, Мороза, Осокина, Бухмейера, Буланова, Кузнецова и Мамонтова,.

Предложение военного ведомства изучают в ряде министерств и в заксобрании Архангельской области.

Гидрографы Северного флота в 2017-м открыли один, в 2016-и — два, а в 2015-м — девять новых островов. В окрестностях Новой Земли. Наибольший из них достигает в длину около 400 метров.