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Украинские националисты сравнили Земана с козлом из-за слов о Крыме

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В Киеве активисты ультраправой партии «Национальный корпус» (ранее организация называлась «Гражданской корпус "Азов"») привели к посольству Чехии козла в знак протеста против заявлений президента этой страны Милоша Земана о Крыме. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает сайт «Гордон».

«Животное было выбрано не случайно, ведь Чехия славится своим пивом под названием Kozel. Вместе с козлом был привезен чешский загранпаспорт», — приводит ресурс слова представителей партии. Также члены «Национального корпуса» распространили наклейки с фотографией Земана, под которой было написано Kozel.

Днем ранее официальный представитель чешского президента Иржи Овчачек сравнил нападки украинских политиков на Земана с криком из пещеры неандертальцев.

Также 12 октября глава украинского кабмина Владимир Гройсман, комментируя слова Земана о том, что потеря Украиной Крыма — «завершенное дело», заявил, что «здоровый человек никогда такого не заявит». «А психически больной — возможно», — добавил Гройсман.

Во вторник, 10 октября, депутат Рады Леонид Емец назвал Земана подлюкой; другой парламентарий Борислав Береза написал в соцсети, что Земан — феерический мерзавец; вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко посчитала слова чешского политика чудовищно циничными.

В тот же день Земан заявил, что считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом»: «Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну. Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять». Он выразил мнение, что Москва может урегулировать спор с помощью выплат Киеву.

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