Пользователей Android атаковал блокирующий экраны вирус

Специалисты впервые обнаружили шифратор для мобильных устройств на базе Android, который блокирует экран и вымогает выкуп. Об этом говорится в пресс-релизе компании ESET, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Вредоносное ПО под названием DoubleLocker работает на основе вируса, который воровал банковские данные жертв. Тем не менее новый вредонос не интересуется финансовой информацией на устройстве, а шифрует данные и может поменять PIN-код смартфона или планшета.

Распространение опасного программного обеспечение происходит под видом обновления или активации Adobe Flash Player на фальшивых сайтах. Попав на устройство, DoubleLocker получает необходимые разрешения под видом включения ложной службы Google Play Service.

«Каждый раз, когда пользователь нажимает кнопку "Домой", вымогатель активируется и блокирует экран планшета или смартфона», — рассказал представитель компании, обнаруживший новый вид вредоноса.

За снятие блока с гаджета злоумышленники требуют 0,0130 биткоина (около четырех тысяч рублей), угрожая в противном случае спустя сутки уничтожить все данные.