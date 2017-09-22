Крупнейший каталог приложений на Android заблокирован в России

Крупнейший каталог пиратских приложений для Android заблокирован по решению Мосгорсуда. Об этом сообщает ТАСС.

Ресурс был доступен по адресу AndroidApplications.ru. Решение о блокировке было принято по запросу правообладателя игры Beholder.

Нелегальная копия мобильной версии игры на неопределенное время оставила три миллиона российских пользователей AndroidApplications.ru без возможности скачивать нелегальный контент.

Beholder — однопользовательская стратегия, созданная по мотивам тоталитарных антиутопий Джорджа Оруэлла и Олдоса Хаксли и доступная на платформах Windows, macOS и Android. По сюжету игрок оказывается в виртуальном государстве, власти которого круглосуточно следят за гражданами, и получает задание собирать информацию о жителях своего многоквартирного дома. Герою предстоит выбрать — согласиться на сотрудничество с властью либо действовать в своих интересах.

В начале сентября Роскомнадзор заблокировал пять ресурсов, нарушающих права правообладателей. Названия площадок не называются, известно лишь, что суммарная посещаемость сайтов составляла от 254 тысяч до 18,5 миллионов пользователей в месяц.