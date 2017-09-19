Глава Роскомнадзора предложил пользователям сети отказаться от мата

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что пользователи интернета должны самостоятельно организовать систему, при помощи которой можно было бы избавиться от матерных слов в сети. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», передает портал «Вести».

«Лично я к этому отношусь негативно. Я считаю, что если ты находишься в публичной плоскости, то должен вести себя прилично. И приличное поведение предполагает неиспользование обсценной лексики», — отметил Жаров.

Он обратил внимание на то, что официально зарегистрированные издания несут ответственность за публикацию нецензурных слов, в то время как поведение популярных блогеров с многомиллионной аудиторией не регулируется законом.

Глава ведомства привел пример с саморегуляцией своего коллектива: все сотрудники Роскомнадзора кладут по рублю в специальную кассу за каждое матерное слово.

«За последние четыре года, что мы используем эту меру, количество мата в нашем сообществе уменьшилось», — подытожил Жаров, добавив, что все деньги направляются на благотворительность.

Он также выразил надежду, что интернет-сообщество сможет разработать собственные правила для очищения своего языка.